Uutinen

Etelä-Saimaa: Valeuutisia ja huijausviestejä kiertää verkossa huonekaluketju Jyskin nimissä — linkkejä ei pidä klikata Facebookin uutisvirrassa seikkaili tänään Ilta-Sanomien uutista muistuttava linkki, jonka takaa löytyvä teksti väittää huonekaluketju Jyskin olevan Suomessa konkurssin partaalla. Tekstissä sanotaan Jyskin pyrkivän pelastamaan itsensä myymällä 35 euron lahjakortteja 1 euron hintaan. Jysk Suomen edustaja Kalevi Hursti sanoo, että useimmat ketjun myymälät suljetaan pian. Tekstin alla on klikattava kuva, jossa lahjakorttia mainostetaan. Kun linkkiä jonkin ajan kuluttua klikattiin uudestaan, teksti oli kadonnut. Sosiaalisesta mediasta vastaava Emilia Pyöttiälä Jyskistä kertoo, että vastaavia huijausviestejä on esiintynyt noin viikon ajan Facebookissa ja sähköpostissa. Viesteissä olevia linkkejä ei pidä klikata, koska silloin lähettäjä voi pahimmassa tapauksessa päästä kiinni luottokorttitietoihin. — Olemme olleet yhteyksissä viestintävirastoon ja palveluntarjoajiin, joiden sivuilla huijauslinkkejä on ollut, mutta tällaisiin on aika hankala puuttua. En osaa sanoa, miksi juuri Jysk on joutunut kohteeksi. Pyöttiälän mukaan väitteet Jyskin talousvaikeuksista ja liikkeiden mahdollisista sulkemisista eivät pidä paikkaansa. Kalevi Hursti -nimistä henkilöä ei ole töissä Jyskin organisaatiossa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/24/Valeuutisia%20ja%20huijausviestej%C3%A4%20kiert%C3%A4%C3%A4%20verkossa%20huonekaluketju%20Jyskin%20nimiss%C3%A4%20%E2%80%94%20linkkej%C3%A4%20ei%20pid%C3%A4%20klikata/2017521820075/4