Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomalaisen supersankarielokuvan ensi-ilta on vielä arvoitus — Rendel muistuttaa etäisesti Batmania Uudeksi supersankariksi suunnittellun Rendel-elokuvan ensi-ilta piti olla maaliskuun viimeisenä päivänä, mutta Berliinin elokuvajuhlilla suunnitelma muuttui. Ohjaaja Jesse Haaja ei voi vielä kertoa, koska ensi-ilta on, mutta lupaa, että pian asia paljastuu. Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa täytyy vain olla kieli keskellä suuta. Mikkeliläisen mainostoimistoyrittäjän elokuvan menestys ei ainakaan markkinointiin kaadu, sillä sen puolen Haaja hallitsee. Elokuvantekijänä hän on kokemattomampi. Vielä pari vuotta sitten Haaja suunnitteli tekevänsä Rendelistä lyhytelokuvan, mutta homma lähti nopeasti niin sanotusti lapasesta. Hyvällä tavalla. Rendel on 1,3 miljoonan euron budjetilla toteutettu indie-elokuva, ja se lähtee kansainväliseen levitykseen. Yhdysvaltalaisen managerointiyhtiön kanssa tekemänsä sopimuksen ansiosta Haaja suunnittelee jo seuraavaa elokuvaa. Rendelin kuvaukset alkoivat syksyllä 2015. Etäisesti Batmania muistuttava supersankari on kerännyt internetissä miljoonayleisön. Lue koko uutinen:

