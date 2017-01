Uutinen

Etelä-Saimaa: Riku Liikkanen selätti sairastelut ja tähtää nyt Euroopan huipulle, matkalla EM-kisoihin on enää yksi mutka Lappeenrannan Työväen Urheilijoiden kasvatti Riku Liikkanen on kivunnut suomalaisessa painihierarkiassa porukkaan, jonka vaatekaapissa roikkuvat sinivalkoiset trikoot. Toissa viikonloppuna Herman Kare -turnauksessa toiseksi paininut Liikkanen, 22, tavoittelee seuraavaksi menolippua 23-vuotiaiden EM-kisoihin Unkariin. Matkalla on enää yksi mutka. — Lähden ensi kuussa Tanskan Aarhusiin leirille ja katsastuskisoihin. Sieltä pitäisi tuoda mitali, jotta kisakomennusta voi pitää varmana, Liikkanen arvioi. Suomella ei ole toista 85-kiloisissa painivaa molskimiestä, joka voisi haastaa 23-vuotiaiden ikäluokassa Liikkasen arvokisapaikasta. Euroopassa sarja on yksi kilpailluimmista. Vartijan ja järjestyksenvalvojan töitä tekevän Liikkasen vuorokausirytmi on urheilemisen kannalta haasteellinen. — Seison baarin ovella aamuneljään ja heräilen yhdeltä iltapäivällä. Siitä lähden aamutoimien kautta treenaamaan. Kyllähän se välillä ottaa veronsa. Viimeisen vuoden aikana Liikkanen on myös sairastellut tavallista useamman. Vaikka tulokset ovat kertoneet kehityksestä, tunne urheilijan kehossa on kertonut jotain toista. Liikkanen kertoo sairastaneensa aiemmin mykoplasman. Hän uskoo sairastelukierteen johtuvan sen aikaisesta lääkityksestä. — Söin niin paljon kaikenlaisia lääkkeitä, että vastustuskykyni heikkeni. Tällä hetkellä kunto on kuitenkin hyvä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/24/Riku%20Liikkanen%20sel%C3%A4tti%20sairastelut%20ja%20t%C3%A4ht%C3%A4%C3%A4%20nyt%20Euroopan%20huipulle%2C%20matkalla%20EM-kisoihin%20on%20en%C3%A4%C3%A4%20yksi%20mutka/2017121809073/4