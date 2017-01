Uutinen

Etelä-Saimaa: Rajavartiosto: Vilkas alkuvuosi kaakkoisrajalla, venäläiset käyvät Lappeenrannassa ostoksilla lauantaisin ja palaavat heti Venäjälle Rajaliikenne kaakossa on piristynyt viime vuoteen verrattuna. Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan alkuvuoden rajaliikenne on ollut noin 16 prosenttia edellisvuotta vilkkaampaa.Eniten kasvua oli Nuijamaalla, jossa liikenne kasvoi 33 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vainikkalan henkilöliikenteessä kasvua oli 24 prosenttia. Vaalimaalla ja Imatran rajanylityspaikalla kasvua oli vähän yli kuusi prosenttia.Rajavartioston mukaan kasvu selittyy venäläisten vilkastuneella ostosmatkailulla. Ostoksilla käydään etenkin lauantaisin. Tyypillinen ostosmatkailija saapuu Suomeen aamulla ja palaa takaisin Venäjälle jo iltapäivällä.Venäläisten ostosmatkailun kasvua selittää rajavartioston mukaan ruplan kurssi, joka on vahvistunut.Suomalaisten rajanylitykset ovat puolestaan vähentyneet. Rajavartioston mukaan syynä ovat Suomen elokuussa 2016 voimaan tullut tupakkalaki sekä Venäjällä kiristynyt polttoaineen ja tupakkatuotteiden verotus. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/24/Rajavartiosto%3A%20Vilkas%20alkuvuosi%20kaakkoisrajalla%2C%20ven%C3%A4l%C3%A4iset%20k%C3%A4yv%C3%A4t%20Lappeenrannassa%20ostoksilla%20lauantaisin%20ja%20palaavat%20heti%20Ven%C3%A4j%C3%A4lle/2017121821199/4