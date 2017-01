Uutinen

Etelä-Saimaa: Määräaikaiset käsiaseluvat alkoivat umpeutua viime kesänä, poliisi patistaa hajamielisiä hoitamaan hallussapitolupansa kuntoon Kaakkois-Suomen poliisi muistuttaa määräaikaisten käsiaselupien vanhentumisesta. Jos määräaikaista lupaa ei uusita ajallaan, aseen hallussapito muuttuu laittomaksi. Ensimmäisen käsisaseen ostajille alettiin myöntää määräaikaisia hallussapitolupia kesäkuussa 2011. Vanhimmat viiden vuoden määräaikaiset luvat alkoivat umpeutua viime kesänä. Apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen kertoo, että Kaakkois-Suomessa määräaikaisia lupia on myönnetty yhteensä joitakin satoja. Joitakin määräaikaisia lupia on jo ehtinyt mennä vanhaksi. — Yleensä syy on ollut unohdus. Jos henkilöllä on vaikka useita aselupia, joista yksi on määräaikainen, sitä ei välttämättä muista. Nyyssösen mukaan ampuma-aseen omistajan pitää kuitenkin olla tietoinen aseluvan voimassaoloajasta. Voimassaoloajan näkee esimerkiksi lupakortista. Jos luvan umpeutuminen on päässyt unohtumaan, Nyyssösen mukaan ase kannattaa viedä oma-aloitteisesti poliisille. Nyyssönen kertoo, että unohduksesta ei välttämättä tehdä rikosilmoitusta, jos umpeen menneen luvan haltija on itse aktiivinen asian hoitamisessa. Jos asetta pitää hallussaan vanhentuneella luvalla, kyse voi olla ampuma-aserikoksesta tai lievästä ampuma-aserikoksesta. Ensimmäisen määräaikaisen luvan jälkeen käsiaseeseen voidaan myöntää toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa. Nyyssönen muistuttaa, että käsisaseen omistajan on silti esitettävä todistus ampumaharrastuksesta viiden vuoden välein. Lue koko uutinen:

