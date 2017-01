Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor paikkaa Karibialla keikkailevaa Stam1naa Emma-gaalassa Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor edustaa Stam1naa Emma-gaalassa 4. helmikuuta. Kunnanjohtaja tuuraa yhtyettä, joka esiintyy samaan aikaan metalliristeilyllä Karibialla.Stoor oli jo ennestään lähdössä gaalaan yhtyeen matkassa. Kun lemiläisyhtye joutui perumaan, Stam1na pyysi kunnanjohtajaa edustajakseen.Vaikka Stoor edustaa gaalassa metalliyhtyettä, hän aikoo pukeutua smokkiin.— Tässä tapauksessa meinasin pysytellä ihan etiketin mukaisella linjalla.Stam1na ja Lemi ovat ryhtyneet tekemään tiiviimpää yhteistyötä. Viime syksynä yhtye lahjoitti 20-vuotiskeikkansa tuotot kunnan nuorisotoimelle. Noin 6 000 euron lahjoitus poiki muitakin yhteistyökohteita.— Ihan ensimmäisenä teimme yhteisen graafin, joka on kunnan logosta tyylitelty pässi. Siinä lukee mie sydän Lemi, mutta i-kirjainten paikalla on ykköset Stam1nan tyyliin.Stoor kertoo, että graafilla varustettuja t-paitoja on jaettu kunnan työntekijöille ja niitä on tulossa myös myyntiin. Laajempaakin yhteistyötä yhtyeen kanssa on suunnitteilla, mutta Stoor ei tässä vaiheessa kerro siitä tarkemmin.Kunnanjohtaja kuvailee metalliyhtyettä kultakimpaleeksi pikkukunnalle.— Olen todella ylpeä pojista ja siitä miten he ovat pitäneet Lemiä esillä joka paikassa missä ovat kiertäneet. Lemi tunnetaan maailmanlaajuisesti hevidiggareitten piirissä.Stam1na on ehdolla Emma-gaalassa vuoden albumin, metallialbumin ja yhtyeen kategorioissa. Lisäksi yhtye on mukana vuoden artistin/yhtyeen ja musiikkivideon yleisöäänestyksissä.Lisäksi lappeenrantalainen Kotiteollisuus on ehdolla vuoden rock-albumista.Jussi Stoorin Stam1na-edustuksesta kertoi ensin Länsi-Saimaan Sanomat. Lue koko uutinen:

