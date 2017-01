Uutinen

Etelä-Saimaa: Lassi Tuovi saa tulikasteensa Strasbourgin päävalmentajana – ”Tilanne on mielenkiintoinen, mutta ei ihmeellinen” Ensimmäistä kauttaan ranskalaisen SIG Strasbourgin apuvalmentajana toimiva lappeenrantalainen Lassi Tuovi, 30, nousee keskiviikkona ensimmäistä kertaa joukkueensa päävalmentajan rooliin. SIG Strasbourgin päävalmentaja Vincent Collet on sivussa henkilökohtaisten syiden johdosta. Ranskalaisseura pelaa koripallon Mestarien liigan keskiviikkokierroksen ottelunsa Montenegrossa. Strasbourg on jo varmistanut jatkopaikkansa, mutta voiton myötä joukkueella on mahdollisuus nousta lohkokakkoseksi. — Olemme olleet koko kauden vaikeuksissa vieraspeleissä, ja se on seikka, jossa meillä on paljon parantamisen varaa, Tuovi arvioi joukkueensa asetelmia koripalloliiton tiedotteessa. — Itselleni tilanne on tietysti mielenkiintoinen, mutta ei ihmeellinen, koska olin samassa valmennusvastuussa kautta edeltävien viikkojen aikana. Tietysti on hienoa kohdata myös Mihailo Pavicevic, joka on KK Mornar Barin apuvalmentaja. KK Mornar Bar ja SIG Strasbourg kohtaavat Mestarien liigan alkulohkon päätöskierroksella keskiviikkona kello 22.30 Suomen aikaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/24/Lassi%20Tuovi%20saa%20tulikasteensa%20Strasbourgin%20p%C3%A4%C3%A4valmentajana%20%E2%80%93%20%E2%80%9DTilanne%20on%20mielenkiintoinen%2C%20mutta%20ei%20ihmeellinen%E2%80%9D/2017121822234/4