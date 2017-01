Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan paikallisliikenteen Huhtiniemen kierroksiin muutoksia — katso reitit kartalta Lappeenrannan paikallisliikenteen niin sanottuihin Huhtiniemen kierroksiin tulee muutoksia 1. helmikuuta alkaen. Tähän asti Huhtiniemen lenkin on ajanut linja 1, joka kulkee yliopiston, Lappeenrannan keskustan ja Kanavansuun/Kiiskinmäen väliä. Helmikuun alusta alkaen Huhtiniemen kierroksen ajaa arkipäivisin linja 3, joka kulkee yliopiston, Kesämäen, Matkakeskuksen, Armilan terveysaseman, Koulukadun ja Kivisalmen väliä. Muutoksen jälkeen linja 1 ajaa Huhtiniemen kautta ainoastaan viikonloppuisin, arkipyhinä ja koulujen kesälomien aikana eli niinä päivinä ja kausina, jolloin linja 3 ei liikennöi. Suunnittelupäällikkö Timo Kalevirran mukaan muutos tehdään, jotta linja 1 pysyisi jatkossa entistä paremmin ja täsmällisemmin aikataulussaan. — Linjan 1 myöhästymisistä on tullut runsaasti asiakaspalautetta. Korjaamme tilannetta siirtämällä Huhtiniemen lenkin toiselle linjalle arkisin. Muutoksen yhteydessä parannamme 3-linjan palvelua niin, että avaamme kolmoslinjalle uuden keskipäivävuoron, joka lähtee keskustasta kello 10.55 ja yliopistolta kello 11.25, Kalevirta kertoo tiedotteessa. Helmikuun alussa muutetaan linjan 2 aikaisinta vuoroa lähtemään arkipäivisin Hovinpellolta kello 5.10, jolloin sillä ehtii kello 5.42 Helsinkiin lähtevälle junalle. Normaalista poikkeavaa reittiä ajava vuoro ajaa jatkossakin sairaalan ja Matkakeskuksen kautta ja päätyy keskustaan, mutta ei jatka muitten kakkoslinjan vuorojen tapaan Kivisalmeen. Reitit on kuvattu ohessa olevissa kartoissa. Lue koko uutinen:

