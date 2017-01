Uutinen

Etelä-Saimaa: Kymenlaakson Sähkö ostaa Kotkan kaupungin osuuden yhtiöstä — osakejärjestelylle ei ole vielä muiden osakkaiden yksimielistä hyväksyntää Kotkan kaupunki paikkaa horjuvaa talouttaan myymällä omistamansa Kymenlaakson Sähkön osakkeet. Osakkeet ostaa kuntien omistama sähköyhtiö. Etelä-Karjalan kunnista sähköyhtiön osakkaana on Luumäki. Lopullinen kauppa odottaa kuitenkin edelleen sähköyhtiön uiden osakkaiden hyväksyntää. Pääsopimus kaupasta Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson Sähkön kanssa on tarkoitus tehdä keskiviikkona. Kauppaan nihkeästi suhtautuneilla muilla osakkailla on aikaa tehdä päätös asiasta 21. helmikuuta mennessä. — Kauppa on nyt edennyt sillä tavalla, että olemme lähettäneet muille osakaskunnille kauppaa koskevaa materiaalia, Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtaja Aku Pyymäki kertoo. Pyymäki uskoo, että ratkaisu saadaan aikaan helmikuun aikana. Osaskunnille on annettua aikaa päättää kanastaan tammikuun alussa neuvottelujen tuloksiin 21. helmikuuta mennessä. Syksyllä 2015 solmitun kaupan toteutus on viivästynyt Kouvolan kaupungin vastustuksen takia. Kymenlaakson Sähkö rahoittaa omien osakkeidensa oston myymällä osuuden verkkoyhtiöstään Kymenlaakson Sähköverkko osakeyhtiöstä. Pyymäen mukaan verkkoyhtiön osakkeet on tarkoitus myydä suomalaisille sijoittajille. — Tällainen prosessi on nyt käynnissä. Kiinnostuneita ostajia verkkoyhtiön osakkaille on löytynyt institutionaalisten sijoittajien joukosta, Pyymäki kertoo. Kymenlaakson Sähköverkosta ei ole tarkoitus tehdä ”Kymenlaakson Carunaa”. Pyymäen mukaan kaupan on vain 20 prosenttia verkkoyhtiön osakkeista. Kaupan solmiminen on kaatunut tähän mennessä Kouvolan kaupungin kielteiseen kantaan. Kouvolan kaupunginjohtaja Tuukka Forsell ei halunnut kommentoida asiaa tässä vaiheessa. Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee sähköyhtiön osakejärjestelyjä kokouksessaan 6. helmikuuta. Lue koko uutinen:

