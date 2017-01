Uutinen

Etelä-Saimaa: Kakkola sanoo kaupungin ottavan Huhtiniemi-hankkeesta opiksi, Heltimoinen on vihainen ja Järvenpää soimaa valittajia Lappeenrannassa kiville mennyt Huhtiniemen hotellihanke ja etenkin epäonnistunut sopimuksen hoitaminen herättävät päättäjissä tunteita. — Opiksi täytyy ottaa. Näin arvioi Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.). — Eiväthän luottamushenkilöt ole osanneet sellaista edes ajatella, etteivät sopimukset olisi olleet enää toukokuun 2012 jälkeen voimassa. Vuodesta 2012 lähtien Huhtiniemi-hankkeen mikään sopimus ei ole ollut voimassa. — Varmasti ensi kerralla ollaan tarkempia, eikä asioita viedä eteenpäin, ennenkuin sovitut toimenpiteet on tehty. Ymmärrän hyvin, että kaupunkilaiset ihmettelevät kaupungin toimintaa tässä, linjaa Kakkola. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva muistuttaa kaupungin tavoitelleen isoa hotellihanketta. — Ei kaupunki niiden sopimussanktioiden perässä juossut, vaan että saadaan se 70 miljoonan euron investointi. Valtuusto oli aikanaan sisällyttänyt sopimuksiin 300 000 euron sopimussakot ja enimmillään 80 000 euron korvaukset. Kakkola huomauttaa, ettei Huhtiniemi-hanketta alkuun valmistelleita virkamiehiä ole enää kaupungin palkkalistoilla. — Harmittavan isoja muitakin asioita on mennyt kaupungin kannalta huonosti. Kaupunginvaltuuston tuoreen ensimmäisen varapuheenjohtajan Ilpo Heltimoinen (ps.) mukaan on ”uskomatonta, miten tällaista voi tapahtua”. — Aivan keskeistä on, että valtuutettujen pitää tietää, mistä päätetään. Tämä on jatkoa NREP-menetyksille, jotka pitkälti liittyvät entisten virkamiesten tekemisiin. Jääkin allekirjoituksia puuttumaan tai sopimusteknisesti rakennetaan paperit sellaisiksi, etteivät ne varmuudella ole kaupungin edun mukaisia. Olen todella vihainen. Heltimoinen ei vähättele saamattomia sopimussakkoja. — Harmittaa, kun samalla joutuu säästämään vaikka muutamia tuhansia euroja sulkemalla uimarantoja. Heltimoinen huomauttaa, että perussuomalaiset äänesti jatkoajan myöntämistä Buildialle vastaan vuonna 2015. Hotellihanketta alusta pitäen voimakkaasti ajaneen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Heikki Järvenpään (kok) mukaan asia on edennyt laillisesti, järjestäytyneesti — ja hitaasti. — Kun valitusprosessit kestivät lähes kolme vuotta, maailma ehti sinä aikana aika lailla muuttua. Olen sitä mieltä, että ilman näitä valituksia siellä olisi hotelli pystyssä. Järvenpää katsoo, että allekirjoituksen puuttuminen sopimuksista oli ilmoitettu valtuustolle ”kristallinkirkkaasti”. Kaupunginsihteeri Juha Willberg oli selvityksensä mukaan maininnut allekirjoituksen puuttumisesta valtuustolle kalvoesityksensä yhteydessä vuonna 2015. Sopimukset olivat kuitenkin rauenneet allekirjoitusten puuttumisen takia jo vuonna 2012. Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina ulkopuolisella teettämäänsä selvitystä Huhtiniemi-sopimuksista. Selvityksen mukaan vuonna 2008 allekirjoitettu yhteistoimintasopimus raukesi jo toukokuussa 2012, koska hankkeen toinen osapuoli ei ollut allekirjoittanut yhteistoimintasopimusta täydentävää täytäntöönpanosopimusta. Nyt kaupunki joutuu palauttamaan Conte Investille käynnistysmaksun,100 000 euroa. Lue koko uutinen:

