Uutinen

Etelä-Saimaa: Joutsenolainen yrittäjäkaksikko laittaa itsensä likoon Joutsenolaiset yrittäjät Teemu Holopainen ja Terho Sokero ovat yhdestä asiasta varmoja. — Aina olemme pistäneet itsemme likoon. Se kuuluu yrittämiseen. Tämä tuoreinkaan ei varmasti ole viimeinen bisnes, mihin ryhdymme, Holopainen sanoo. Tuoreimmalla bisneksellä Holopainen ja Sokero tarkoittavat Joutsenon Rautakauppaa, jonka kiinteistön ja liiketoiminnan kaksikko osti kaksi vuotta sitten. Ennestään heillä on sähkö- ja kiinteistöpalveluyritys, jota he ovat vetäneet kymmenen vuotta. Kun jutun teosta sovittiin, Holopainen vastasi puhelimeen pyöräkuormaajasta, koska hän oli tekemässä lumitöitä. — Meillä on urakkasopimus Lappeenrannan kaupungin kanssa Joutsenon alueen lumitöistä. Lisäksi vastaamme useamman kiinteistön huolto- ja hoitotöistä Joutsenossa. Joutsenon Rautakauppa on nyt osa HKS Sähkö- ja kiinteistöpalvelut Oy:ä ja emoyhtiön aputoiminimi. Vuosikymmeniä Joutsenossa toiminut rautakauppa säilyy silti edelleen nimenä pöytälaatikossa. Holopainen sanoo, että he ostivat rautakaupan liiketoiminnan, jotta Joutsenossa säilyy oma rautakauppa. — Joutsenon ja joutsenolaisten puolesta tätä tehdään. Otimme rautakaupassa riskin, mutta visiot toiminnan kehittämisestä olivat mielestämme kohdallaan ja niitä on toteutettu. Imagoa on muutettu ja tuotevalikoimaa lisätty ja uusittu. Pieni yksityinen ei pysty kilpailemaan isojen ketjujen kanssa tuotemäärällä saati sisäänheittotarjouksilla. Pitää löytää kultainen keskitie. — Laadukasta, ei ylihinnoiteltua tavaraa ja hyvää asiakaspalvelua, siinä meidän kilpailuvalttimme, Sokero ja Holopainen sanovat. Rakennuslevyt sahataan pyydettäessä mittoihin ja tarvittaessa ostokset toimitetaan asiakkaalle kotiin. Töitä tehdään ankarasti myös yritysasiakkaiden saamiseksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/24/Joutsenolainen%20yritt%C3%A4j%C3%A4kaksikko%20laittaa%20itsens%C3%A4%20likoon/2017121815918/4