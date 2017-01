Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran sataman uudet maksut julkistettiin: hinnat tippuvat kympeillä, jopa yli satasella New port Imatran uudet venepaikkahinnat julkistettiin tiistaina. Hinnat tippuvat lähes kaikissa veneluokissa. Keskimäärin venepaikan hinta tippuu alkuvuonna ilmoitetusta 10–50 euroa. Parhaassa tapauksessa hinta tippuu yli satasella, sillä uusien laitureiden ylimääräiset hinnankorotukset on peruttu kokonaan. Alun perin venepaikkojen hinnat uusissa laitureissa olivat jopa 150 euroa korkeammat kuin muissa, vielä kunnostamattomissa laitureissa. Hinnat ovat jatkossa samat niin uusissa kuin vanhoissa laitureissa. Mahdollisesta sähköstä peritään eri maksu. Kuinka hinnat sitten muuttuvat? Viime vuonna esimerkiksi tyypin kolme 3 x 9 metrin paikka maksoi 338 euroa. Tammikuun 5. päivä 2017 julkaistussa hinnastossa vuokran kerrottiin nousevan tänä vuonna 425 euroon. Tammikuun 24. tammikuuta päivätyssä tarkistetussa hinnastossa sama venepaikka maksaa enää 375 euroa. — Nousua on kyllä, mutta vähemmän kuin alkuvuonna ilmoitettiin, Imatran kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs tiivistää. Uusista hinnoista sovittiin maanantaina Imatran kaupungin ja satamaoperaattoriksi pitkällä sopimuksella valitun New port Imatran edustajien kesken. Lue koko uutinen:

