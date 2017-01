Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalassa 9 796 työtöntä — Lappeenrannassa työttömien määrä väheni 6 prosenttia ja Imatralla 2 prosenttia Etelä-Karjalassa on 9 796 työtöntä, mikä on 482 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Määrä on siis laskenut 4,7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen julkaisemasta joulukuun 2016 työllisyyskatsauksesta. Työttömien määrä pieneni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Suotuisinta kehitys oli Lappeenrannassa, jossa työttömien määrä väheni seitsemän prosenttia (409 henkilöä). Joulukuussa työttömänä oli 6 532 henkilöä, mikä on 15,5 prosenttia työvoimasta Imatran seutukunnassakin työttömien määrä oli laskusuunnassa. Muutos viime vuoteen oli kaksi prosenttia (73 henkilöä). Joulukuussa työttömänä oli 3 264 henkilöä, ja työttömien osuus työvoimasta oli 17,9 prosenttia. Koko maassa työttömiä oli 358 083 henkilöä, mikä on 5,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lue koko uutinen:

