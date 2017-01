Uutinen

Etelä-Saimaa: Autokauppa tyssäsi, kun ostajat alkoivat odottaa mahdollista autoveron poistoa Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) julki tuoma esitys autoveron poistamisesta näkyi Lappeenrannan ja Imatran autoliikkeissä. Aarno Jouhki oli yksi harvoista J.Rinta-Joupin maanantaisista asiakkaista. Hän tuli heinolalaisen kaverinsa puolesta tutustumaan tätä kiinnostavaan autoon. — Autovero on sen verran pieni summa, että tuskin se minun päätökseeni vaikuttaisi, jos olisin autoa vaihtamassa, Jouhki tuumasi. Nyt syntynyt autoverokohu on Jouhkin mukaan otettu liian vakavasti. — Kyseessä oli vasta yksi vaihtoehto. Selvityksen tekeminen oli hallitusohjelmassa, ja nyt se on tehty. Auton ostajat kohu teki varovaisiksi jo loppuviikosta. — Kaupankäynti pysähtyi lähes täysin. Sekä myyjät että asiakkaat olivat epätietoisia, mitä tulee tapahtumaan, paikallispäällikkö Heikki Back J.Rinta-Joupilta kertoo. Backin mukaan sovittuja kauppoja peruttiin tai lykättiin myöhemmäksi. — Ei ole ollut mukavaa, kun autoa on jo ryhdytty viemään toiselle puolelle maata, mutta asiakas peruukin kaupan. Back vaatii hallitusta ottamaan asian käsittelyyn välittömästi. — Tai olisi pitänyt jo ottaa. Samaa sanoo toimitusjohtaja Tomi Orava Saimaan Auto-Aritasta. Hänen mukaansa nyt ollaan T-risteyksessä: on tehtävä joko noin tai näin. — Valtiovallan pitäisi kertoa avoimesti, tuleeko muutos vai eikö tule muutosta. Jos tulee, sitten pitää miettiä hyvitysjärjestelmä, että ihmiset uskaltavat ostaa autoja. Toinen vaihtoehto on, että jatketaan hallitusohjelman mukaisesti ja kevennetään autoveroa vuosittain vähäpäästöisiä painottaen. Oravan mukaan Arita-konsernin autokauppa hiljeni viime päivinä alle puoleen normaalista. Autoveron merkitys on jossain määrin ylikorostunut, hän huomauttaa. — Vähäpäästöisen pikkuauton autovero on enää 1 500 euroa. Asiakkaalla ei sen takia olisi mitään syytä jättää autoa ostamatta. Mutta ihminen jää tällaisessa tilanteessa tuumailemaan. Autokaupan johtaja Jari Anttila Auto-Eekoosta ja autotalon päällikkö Marko Räsänen Delta-Autosta ovat havainneet epätietoisuutta, mutta eivät näe tilannetta yhtä pahana kuin Back ja Orava. Aiheesta laajemmin päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan molbiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

