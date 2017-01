Uutinen

Etelä-Saimaa: Asunto ja Rakentaja -messut tulevana viikonloppuna Rauhassa — kodin lämmitysratkaisujen uskotaan kiinnostavan eniten Perinteiset Asunto & Rakentaja -messut täyttävät jälleen Holiday Club Saimaan areenan viikonloppuna. Messupäällikkö Kari Pulkkinen kertoo, että halli on tuolloin täynnä näytteilleasettajia; yli sata näytteilleasettajaa. Messuvieraita palvelee reilu 300 asiantuntijaa. Se on Pulkkisen mukaan tavanomainen määrä. — Joillakin osastoilla on useampiakin yrityksiä. Joka vuosi halli on myyty täyteen. Se kertoo siitä, että tarvetta messuille on, hän toteaa. Pulkkinen lisää, että noin 20 prosenttia näytteilleasettajista on tavanomaiseen tapaan vuosittain uusia. Viimeisimpinä vuosina hän on havainnut, että kaikkein eniten messukävijöitä kiinnostaa kotiensa lämmitysratkaisut ja niiden hinnat. Myös remontointi ja uudisrakentaminen kiinnostavat vuosi toisensa jälkeen. Pulkkisen havainnon mukaan viime vuosina korjausrakentaminen ja remontointi ovat vain lisääntyneet. Tietoa ja neuvoja on saatavilla muun muassa aina pienistä suuriin kodin parannuksiin, niin oman talon kuin vapaa-ajan asunnonkin uudisrakentamiseen tai remontointiin ja sisustamiseen. Myös esimerkiksi taloyhtiöiden hallitusten ja asukasyhdistysten jäsenet ja organisaatioiden päättäjät saavat messuilla hyödyllistä tietoa. Pulkkisen oma näkemys on, että messukäynti kannattaa aina. — Hyvällä suunnittelulla säästää aikaa ja rahaa. Messukäynnin hyöty on, että saa eväitä projekteihin. Tietomäärä tulee takuulla tarpeeseen projekteissa. Asunto & Rakentaja ’17 -messut Rauhassa Holiday Club Saimaa Arenalla 28.—29.1.2017. Messujen sivut löytyvät osoitteesta www.expomedia.fi. Lue koko uutinen:

