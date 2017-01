Uutinen

Etelä-Saimaa: Willimiehet paljastavat: Kisapuiston tunnelma on sähkömiesten käsissä Kisapuiston intohimoisin porukka löytyy seisomakatsomosta kaiteen tuntumasta. Siellä seisoo joukko, joka käynnistää kannatuslaulut ja on aina paikalla. Tämä muutaman kymmenen kannattajan ydinryhmä kutsuu itseään Willimiehiksi. Keitä nämä tyypit oikein ovat? Sähkömiehiä enimmäkseen, niin vastaa willimies Atte Mönkäre. — Viime päättäjäisbileissä saunassa huomattiin, että melkein kaikilla on sähkötausta. Sähkömiehiä oli ihan älyttömästi lauteilla, naureskelee Mönkäre, joka tekee itsekin sähkösuunnittelutöitä. Urheiluinnostus näkyy Mönkäreen kotona. Verhotangolla riippuu joukkueiden huiveja ja seinällä on SaiPan pelipaita. Paikalla on toinenkin willimies — Eino Putkisalo — metallimies, joka työskentelee Lidlin myyjänä. Näiden miesten elämässä SaiPalla on suuri rooli. Mönkäre kertoo muuttaneensa Lappeenrantaan osin seuran vetovoiman vuoksi. Hän on kotoisin Virroilta, mutta suvulla oli siteitä Lappeenrantaan. Willimiehet on epävirallinen ryhmittymä, joka sai alkunsa vuonna 2007. Tämä aktiivien joukko toi Kisapuistoon kulttuurin, johon kuuluvat laulut, lauluja johtavat capot ja tifot. Nyt ryhmä treenaa myös helmikuun suurta jääkiekko-ottelua varten, sillä se pelaa 19.2. Kisapuistossa hyväntekeväisyysottelun HC LeSoa vastaan. — HC LeSossa on väkeä Stam1nasta, Anal Thunderista, Kotiteollisuudesta, Mokomasta ja muista bändeistä. Kannattaa tulla katsomaan, Putkisalo mainostaa. Myös Putkisalo ja Mönkäre nähdään jäällä. Putkisalo analysoi, että puolustaja Mönkäreen vahvuus on kova ääni. — Sitä kyllä säikähtää, hän hekottelee. Kun SaiPa kyntää sarjataulukon pohjamutia, kannattajilta kysytään sitoutuneisuutta. — Eniten olen pettynyt siihen, kuinka paljon yleisöä on jäänyt kotiin. Ei muutamaan kauteen ole ollutkaan näin pieniä yleisömääriä, Putkisalo miettii. Mönkäre pohtii, että yleisökato kielii urheilukulttuurin ohuudesta. — Meidän tavoitteenamme on, että koko ajan kasvaa se porukka, joka pysyy katsomossa tuloksesta riippumatta ja pitää tunnelmaa yllä, hän sanoo. Vaikka kaksikko on pettynyt, luovutusmielialaa ei ole aistittavissa. Mönkäreella ja Putkisalolla on selvä analyysi loppukaudesta: SaiPa nousee vielä pudotuspeleihin, ja hyväntekeväisysottelussa Willimiesten Toni Hovi pitää nollapelin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/23/Willimiehet%20paljastavat%3A%20Kisapuiston%20tunnelma%20on%20s%C3%A4hk%C3%B6miesten%20k%C3%A4siss%C3%A4/2017121808675/4