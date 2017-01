Uutinen

Etelä-Saimaa: Vaalisalaisuus vaarassa — äänestysalueita joudutaan jatkossa mahdollisesti vähentämään Ruokolahdella Kevään kuntavaaleissa Ruokolahdella on edelleen entiset yhdeksän äänestysaluetta. Jatkossa voi olla toisin. Kunnanhallitus keskustelee äänestysalueiden mahdollisesta vähentämisestä kokouksessaan maanantaina. Perusteita vaalikäytännön tarkistamiselle on kunnanjohtaja Antti Pätilän keskustelunavauksessa kaksi. Yksi ongelma on, että pienimmillä äänestysalueilla vaalisalaisuuden säilyminen saattaa alkaa vaarantua. Toiseksi, ja käytännössä vielä suuremmaksi ongelmaksi on nousemassa lain mukaisten vaalilautakuntien kokoaminen äänestysalueille. Tämä johtuu vaalitoimitsijoiden esteettömyyssäännösten tiukentumisesta. Mahdollista Ruokolahdella on myös, että alueiden äänestyspaikkojenkin sijaintia joudutaan tulevaisuudessa tarkistamaan, jos koulujen ja kylätalojen omistuksissa tapahtuu muutoksia. Vuonna 2018 käydään presidentinvaalit ja maakuntavaalit. Seuraavat eduskuntavaalit ovat vuonna 2019. Lue koko uutinen:

