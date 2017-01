Uutinen

Etelä-Saimaa: Taidekeskus Salmelaan Big Band Festivaali — kesänäyttelyssä mukana kokeneita ja nousussa olevia taiteilijoita Salmelan kesän toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala valmistautuu Salmelan kesään hyvistä asetelmista. Mäntyharjun Taidekeskus Salmelassa vieraili viime vuonna 32 000 kävijää. Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalossa kävi puolestaan 12 000 vierasta. 44 000 kävijää tekee Salmelasta yhden suurimmista kesätapahtumista. — Finland Festivalsin joukossa se taitaa olla viiden parhaan joukossa, maksettujen lippujen mukaan. Hoikkala kertoo. Tulevana kesänä yleisöä odotetaan vielä enemmän. Musiikki on yhä oleellisempi osa Salmelan kesää. — Klassinen viihde nostaa päätään. Viime kesänä Waltteri Torikka veti kahdessa konsertissa paikalle 1 500 maksanutta katsojaa. Salmelan avajaiskonsertissa 10.6. Dima Slobodenioukin johtama Sinfonia Lahti esittää kauneimpia alkusoittoja. 12.7. Salmelassa esiintyy J. Karjalainen. Heinäkuun lopulla Salmessa järjestetään kolmipäiväinen Big Band Festivaali. — Bigband-musiikkia on toivottu, kun bigband-tapahtuma Imatralla loppui, eikä tätä musiikkia enää juuri Porissakaan kuulla, Hoikkala sanoo. Esiintymislavalla nähdään 27.7. Pepe Ahlqvist ja Bianca Morales, jotka esittävät Arto Paju Big Bandin tukemana bluesia ja soulia. Arto Pajun kokoama 20-henkinen orkesteri koostuu ammattimuusikoista. Soittajistosta löytyy muun muassa puolustusvoimien ja poliisien soittokuntaosaamista. Jukka Kuoppamäki ja 35-henkinen Rakuunasoittokunta esittää 28. heinäkuuta sinivalkoisia säveliä Suomi 100 vuotta -juhlakonsertissa. Kolmantena festivaalipäivänä Arto Paju Big Band säestää Johanna Förstiä ja Mikael Konttista. Jos bigband-festivaali onnistuu, siitä tehdään joka toinen vuosi toistuva perinne. Salmelan kesänäyttelyssä on esillä töitä sekä kokeneilta tekijöiltä että nuorilta lupauksilta. Salmelan kesän 2017 nuori taiteilija on Essi Peltonen (s. 1982). Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta pääaineenaan maalaus. Salmelan kulttuuriravintola Kesäheinään asetetaan esille suomalaisten klassisten mestareiden teoksia Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi. Mukana on töitä muun ohella Oscar Kleinehiltä, Ferdinand von Wrightiltä, Matti Karppaselta, Juho Rissaselta ja Elias Muukalta. Lue koko uutinen:

