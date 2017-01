Uutinen

Etelä-Saimaa: Suunniteltu vesikatkos venähti venttiilivian takia Lappeenrannan Hakalissa Lappeenrannan Hakalin vesikatkoksesta on tullut aiemmin arvioitua pidempi venttiilivian takia. Vesikatkos koskee Kalevankadun, Hakalinkadun ja Kullervonkadun sisällä olevaa aluetta. Lappeenrannan Energiaverkot ilmoitti etukäteen, että vanhan Hakalin alueella huolletaan vesijohtoverkostoa tänään kello 8-15. Verkostopäällikkö Sami Väisäsen mukaan työ on viivästynyt huollon aikana tulleen venttiilivian takia. Vedenjakelu on määrä saada kuntoon illan aikana. Jos kaikki menee parhain päin, vedenjakelu toimii Väisäsen arvion mukaan jo tunnin kuluttua. Varavedenjakelu järjestään Lauritsalan paloaseman pihalla osoitteessa Kalevankatu 76. Asiakkaat voivat hakea vettä jakelupisteestä omaan vesiastiaan. Lappeenrannan Energiaverkkojen mukaan veden laatu voi katkon jälkeen poiketa totutusta, mutta haitta poistuu juoksuttamalla vettä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/23/Suunniteltu%20vesikatkos%20ven%C3%A4hti%20venttiilivian%20takia%20Lappeenrannan%20Hakalissa/2017182/4