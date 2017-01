Uutinen

Etelä-Saimaa: Naisen euro on Imatran kaupungilla 76–105 senttiä Painaako sukupuoli palkassa? Periaatteessa ei. Samasta työstä maksetaan samaa palkkaa, vastaavat työnantajat kautta linjan. Miksi sitten esimerkiksi Imatran kaupungin suurimmalla sopimusalalla, johon sovelletaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta KVTES:iä, naisten euro on vain 76 senttiä? Siinä missä miesten kuukauden kokonaisansiot ovat tässä joukossa 3 317 euroa, jäävät ne naisilla 2 535 euroon. Asia tulee esiin Imatran kaupungin vuoden 2016 palkkavertailusta. Kyse ei ole miesten suosimisesta, vaan erilaisista työtehtävistä, ammateista ja niiden taulukkopalkoista, selittää Imatran kaupungin henkilöstöpalvelupäällikkö Jouni Urpalainen. Naisvaltaiset ammatit ovat usein matalapalkkaisia. Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi lastenhoitajat ja toimistotyöntekijät. Kun saman työehtosopimuksen eli KVTES:in piirissä on vaikkapa muutama esimiestehtävissä työskentelevä mies, näkyy se palkkavertailussa heti. Muilla sopimusaloilla erot ovat selvästi vähäisempiä. Esimerkiksi eräässä opettajien ammattiryhmässä naisen euron on 101 senttiä. Korkeimmillaan naisen euro on Imatran kaupungilla 105 senttiä. Urpalaisesta Imatran kaupunki on tasa-arvoinen työantaja. Samapalkkaisuus toteutuu hyvin tehtävien vaativuuden osalta. Jos palkkaeroja on, ne selittyvät yleensä lisävastuilla tai -tehtävillä. Lue koko uutinen:

