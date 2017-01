Uutinen

Etelä-Saimaa: Luumäen terveysasema aloittaa hyvinvointiasemana Luumäen terveysasema Taavetissa muuttuu hyvinvointiasemaksi perjantaina 27. tammikuuta. Hyvinvointiasemalla saman katon alla tarjotaan terveyspalvelujen lisäksi sosiaalipalveluja. Luumäen hyvinvointiasema on jo Eksoten seitsemäs hyvinvointiasema. Terveysaseman toimintaan verrattuna uutta on palveluneuvojan vastaanotto, joka on Taavetissa avoinna myös ilman ajanvarausta maanantaista torstaihin kello 9—12. Luumäellä tutuissa tiloissa toimivat edelleen lääkäri- ja hoitajavastaanotto, hammashoitola, laboratorion näytteenotto, röntgen, fysioterapia, neuvola, mielenterveysyksikkö sekä kuntouttava päivä- ja työtoiminta. Hyvinvointiasemilla järjestetään kuntalaisille avointa toimintaa, kuten erilaisia vertaisryhmiä, esimerkiksi järjestöyhteistyönä. Kuntalaisia kutsutaan mukaan vertaisohjaajatoimintaan kehittämään hyvinvointiaseman palveluja. Hyvinvointiaseman avajaisissa 27.1. kello 9—11 avajaispuheenvuorot kuullaan Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkoselta ja Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkoselta. Lue koko uutinen:

