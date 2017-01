Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan uudesta toimialajohtajasta ei vieläkään esitystä — Nyt hakijat joutuvat johtajatestiin Lappeenrannan tulevan elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan johtajavalintaa saadaan yhä odottaa. Seuraavaksi kaupunki laittaa kolme loppusuoralla olevaa ehdokasta johtajatestiin. Mukana haussa ovat Lappeenrannan vt. tekninen johtaja Pasi Leimi, Imatran kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs ja Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja Aki Keskinen. Valintatyöryhmän ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Järvenpää (kok.) sanoo, että johtajatestien käyttämiseen päädyttiin valtuustoryhmien toiveiden perusteella. Järvenpään mukaan testissä painotetaan johtajaominaisuuksien selvittämistä. Hänen mukaansa toimialajohtajan haku on edennyt, kuten tärkeät valinnat yleensäkin. — Tämä on merkittävä tehtävä, ja tähän halutaan nyt perusteellinen vastaus. Testauspalvelu ostetaan ulkopuolelta. Yhden hakijan testaaminen maksaa Järvenpään arvion mukaan 1 000—2 000 euroa. Kun hakijoiden testaamiseen laitetaan rahaa, tarkoittaako se sitä, että valinta tehdään nyt mukana olevien hakijoiden joukosta? — Suurella todennäköisyydellä. Yksi henkilöarviointeja tekevä yritys on Psycon. Johtava konsultti Ritva Hietamäki Psyconista sanoo, että arvioinnit tehdään siten, että tilaaja kertoo, millaiseen tehtävään se on hakemassa johtajaa ja mitä johtajalta odotetaan. Sen jälkeen johtaja-arvioinnin tekevä yritys selvittää hakijoiden sopivuutta tehtävään muun muassa haastattelujen, simulaatioiden ja persoonallisuustestien avulla. Johtajatestien aikataulusta tai siitä, mikä yritys ne tekee, ei vielä ole tietoa. Testit saattavat viivästyttää toimialajohtajan valitsemisen käsittelyä valtuustossa. Alun perin valtuuston piti päättää toimialajohtajan valinnasta helmikuun valtuustossa, mutta nyt asia saattaa siirtyä maaliskuulle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/23/Lappeenrannan%20uudesta%20toimialajohtajasta%20ei%20viel%C3%A4k%C3%A4%C3%A4n%20esityst%C3%A4%20%E2%80%94%20Nyt%20hakijat%20joutuvat%20johtajatestiin/2017121814942/4