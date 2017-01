Uutinen

Etelä-Saimaa: Kesätöitä on hyvin tarjolla Etelä-Karjalassa — ja vielä ehtii hakea! Lappeenrannan seudulla kesätyötilanne on tänä vuonna aiempaa parempi, arvioi asiantuntija Vesa Auvinen Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen yrityspalveluista. — Varmaa tilastotietoa asiasta ei ole. Jos kuitenkin tarkastellaan työmarkkinoita laajemmin, niin positiiviseen suuntaan ollaan menossa, mikä heijastuu myös kesätyöpaikkojen määrään. TE-keskuksen Avoimet työpaikat -palvelussa on 42 kesätyöpaikkailmoitusta Etelä-Karjalasta, joista 29 on Lappeenrannassa. Useissa ilmiotuksissa haetaan useampaa kuin yhtä työntekijää. Töitä on tarjolla muun muassa teollisuudessa, ravintoloissa ja terveydenhuollossa. — Eniten kesätyöntekijöitä haetaan palvelualalle. Koko maakunnassa on tarjolla 250 kaupanalan työpaikkaa, Auvinen kertoo. Suuret kauppaketjut ovatkin viime viikolla ilmoittaneet rekrytointien aloittamisesta. Esimerkiksi S-ryhmä tarjoaa koko maassa kesätöitä yli 10 000 nuorelle, ja Lidlin myymälöissä on avoinna noin 1 000 kesätyöpaikkaa Lappeenrannan kaupunki hakee pariakymmentä kesätyöntekijää matkailuneuvontapalveluihin. Hiekkalinnalla ja keskusta-alueella työskentelevän matkailuneuvojan työhön voi hakea 28. helmikuuta mennessä. Kaupungin muihin yksiköihin haettavista kesätyöntekijöistä ilmoitettaneen viimeistään Kesäksi duuniin -tapahtumassa. — Tavallisesti tapahtuma on kerännyt 400—600 kävijää. Tänä vuonna paikalla on parikymmentä yritystä, joista osa on mukana ensimmäistä kertaa, Auvinen kertoo. Kaikille työtä hakeville tarkoitettu Kesäksi duuniin -tapahtuma järjestetään Ohjaamossa (Anni Swanin katu 7, Lappeenranta) torstaina 9. helmikuuta kello 13. Lue aiheesta lisää maanantain Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

