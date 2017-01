Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran venepaikkojen hinnat laskevat: tiistaina selviää, kuinka paljon Lammassaaren venesataman operaattori New port Imatra tarkistaa venepaikkojen hinnoittelua. Suurimmalla osalla veneenomistajia venepaikan hinta tulee laskemaan vuoden vaihteessa ilmoitetusta. Hinnantarkistuksista sovittiin maanantaina Imatran kaupungin ja satamaoperaattorin neuvotteluissa. Neuvotteluihin osallistunut kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs ei vielä kerro, kuinka suurista hinnanalennuksista on kyse. Asiaan palataan tiistaina. — New port Imatran edustajat laativat ensin tiedotteen veneilijöille. Sen jälkeen tiedote lähtee muillekin, Äikäs kertoo. Hinnanalennukset ovat vastaus veneilijöiden kritiikkiin. New port Imatran vuodenvaihteessa julkaisema uusi hinnasto on herättänyt veneilijöiden keskuudessa paljon polemiikkia. Osa on uhannut siirtää veneensä toiseen satamaan ylisuuriksi moitittujen hinnankorotusten takia. Äikkään mukaan hinnanalennukset mahdollistetaan hidastamalla investointitahtia alun perin suunnitellusta. Venepaikkamaksun mahdollisesta erääntymisestä ei kannata tässä tilanteessa huolestua, Äikäs rauhoittelee. Kun uudet hinnat ilmoitetaan tiistaina, mukana tulee tiedot uudesta eräpäivästä. Jos taas on ehtinyt jo maksaa venepaikkamaksun, mahdollisesti liikaa peritty osuus palautetaan veneilijälle myöhemmin. Lue koko uutinen:

