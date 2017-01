Uutinen

Etelä-Saimaa: Energiayhtiölle ei tule bonusjärjestelmää Lappeenrannan Energia Oy:n henkilöstölle ei tule ainakaan toistaiseksi tulospalkkiojärjestelmää. Kaupunginhallituksen konsernijaosto torppasi kokouksessaan järjestelmän käyttöönoton äänin 3—2. Järjestelmän käyttöönoton puolesta äänestivät kokoomuksen Jyri Hänninen ja Tuula Lindh ja vastaan keskustan Tapio Arola, perussuomalaisten Jani Mäkelä ja vihreiden Hanna Holopainen. Mäkelä oli kokouksen puheenjohtaja. Äänestykseen mentiin, kun Mäkelä esitti Arolan kannattamana, että tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotosta pidättäydytään toistaiseksi taloustilanteen ja hinnankorotuspaineen vuoksi. Kaupunginjohtajan esitys oli tulospalkkiojärjestelmän käyttöönottaminen. Jaoston jäsen, demarien Anneli Kiljunen, ei osallistunut äänestykseen, sillä hän tuli kokoukseen vasta asian käsittelyn jälkeen. Energiayhtiön hallitus on viritellyt tulospalkkiojärjestelmää jonkin aikaa. Se kaipasi jo 2014 asiaan periaatepäätöstä konsernijaostolta, joka vastaa yhtiön omistajaohjauksesta. Tulospalkkiota on perusteltu sillä, että energia-konserni toimii markkinoilla. Tulospalkkion maksamista jo viime vuoden tuloksesta puolestaan perusteltiin sillä, että yhtiö on käynyt läpi säästövaiheita ja on henkilöstöä kohtaan oikeudenmukaista, että tulospalkkio voidaan maksaa jo vuodelta 2016, mikäli kriteerit täyttyvät. Tulospalkkion maksimiksi oli esitetty kahdeksaa prosenttia kunkin henkilön vuoden palkasta yhtiön tuloksen tasosta riippuen. Lappeenrannan Energia oli toimittanut konsernijaostolle tiedon, jonka mukaan tulospalkkioarvio vuodelta 2016 olisi noin 150 000 euroa. Se olisi tarkoittanut noin 1,8 prosenttia kunkin henkilön vuosipalkasta. Vaikka konsernijaosto torppasi nyt tulospalkkiojärjestelmän, se saattaa tulla esille joskus myöhemmin. Kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen arveli, että tuskin kuitenkaan aivan lähiaikoina. Naukkarisen mukaan asian esille ottaminen riippuu energiayhtiön hallituksesta ja kaupunginhallituksesta. Konsernijaosto lakkaa olemasta, kun Lappeenranta siirtyy kesäkuun alussa uuteen organisaatioon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/23/Energiayhti%C3%B6lle%20ei%20tule%20bonusj%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4/2017121815940/4