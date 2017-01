Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuore talvipuu on lämpöarvoltaan parasta Kauhavalla poltettiin vahingossa erä tuoreesta talvipuusta tehtyä haketta. Havainto oli mullistava. — Puu valmistautuu talven tuloon kemiallisilla reaktioilla, jotka suojaavat sen solukkoa jäätymiseltä. Nämä ainekset ainakin osittain haihtuvat keväällä lämpötilan noustessa, valaisee Helsingin yliopiston emeritusprofessori Jouko Laasasenaho. Hän oli tutkinut asiaa jo ennen Kauhavalla tehtyä havaintoa. Tulos ei ollut yllätys. — Tiesin, että puu muuntaa yhteyttämistuotteitaan syksyllä energiapitoisiksi aineiksi, jotta elävät solut eivät jäätyisi ja kuolisi. Laasasenahon mukaan monet käytännön työtä metsäalalla tekevät ovat puhuneet jo pitkään, että puissa on energiapitoisia haihtuvia aineita. Ilmiötä on tutkittu työryhmässä, jossa on useita asiantuntijoita. Tutkimus sai Kauhavan havainnosta lisää tulta alleen. Lue lisää päivän lehden tiedesivuilta. Lue koko uutinen:

