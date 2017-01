Uutinen

Etelä-Saimaa: Teatterin kummitus, Kielipuolen päiväkirja ja Eturivin tähti tuovat oman lisänsä paikalliseen teatterikeskusteluun Kuka tämä Teatterin kummitus oikein on? Kysymys heräsi, kun sosiaalisessa mediassa alkoi viime vuonna törmätä kiinnostaviin, paikallisiin teatteriarvioihin. Teatterin kummitus -niminen kirjoittaja arvioi blogissaan Lappeenrannan kaupunginteatterin ensi-illat ja muun muassa Kehruuhuone 200 -näytelmän. Lisäksi hän otti napakasti kantaa uuteen palvelumaksuun, mikä korotti teatterilippujen, myös edullisten opiskelijalippujen, hintoja kaupunginteatterissa. Teatterin kummitus, eli lyseon lukiota käyvä Seppo Kivimäki innostui teatterista pari vuotta sitten K9-kortin ansiosta. Lappeenrannassa yhdeksäsluokkalaiset saavat kulttuuripassin, jolla pääsee ilmaiseksi teatteriin, museoihin ja kaupunginorkesterin konsertteihin. — Tuona keväänä teatterin ohjelmistossa oli taloutta ja politiikkaa humoristisesti käsittelevä Neljäs tie. Kävin katsomassa sen kolme kertaa, Kivimäki kertoo. Teatteriaiheisen bloginsa hän perusti viime vuoden alussa seurattuaan Lappeenrannassa vellovaa negatiivista teatterikeskustelua. Kivimäkeä harmitti lukea argumentteja, joissa faktat oli unohdettu. Nuori teatterin ystävä ei halunnut uskoa, että kielteiset ja aggressiiviset kommentit teatterista olisivat enemmistön kanta. — Mietin, että miten voisin itse ottaa osaa keskusteluun. Lopulta hän ei tyytynyt lähettämään nimetöntä estaria, vaan perusti blogin, jossa on tilaa kirjoittaa enemmän ja syvällisemmin. Etelä-Karjalasta löytyy Teatterin kummituksen lisäksi muitakin kiinnostavia teatteriblogeja. Kun Seppo Kivimäki katsoo esityksiä nuorin silmin, Etelä-Saimaan toimittaja Matti Saarela tuo Kielipuolen päiväkirja -blogissaan esiin konkarin näkökulman. Saarela on teatterin intohimoinen suurkuluttaja, joka Lappeenrannan ja Imatran teatteritarjonnan lisäksi seuraa teatterikenttää ja kiinnostavia esityksiä eri puolella Suomea, etenkin Helsingissä. Hieman erilaista teatteriblogia pitää imatralainen Marja Antikainen, jonka Teatteri Imatra on itse valinnut pitämään blogia nimeltään Eturivin tähti. Lue koko uutinen:

