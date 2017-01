Uutinen

Etelä-Saimaa: Starboxin reseptivinkit alkuviikkoon: Herkullista stroganoffia, tomaatti-kesäkurpitsapastaa ja muhkeita mokkapaloja Starbox-bloggareita löytyy jälleen ruoka- ja juoma-blogeista vinkeitä vinkkejä alkuviikon ruokalistalle. Herkullinen stroganoff on helppo, mutta ei kovin nopea ruoka. Ohje löytyy Smiling Forever -blogista, jota pitää Suvi Parkkinen. Blogin stroganoff on tehty hirvenlihasta, mutta ruokaan voi käyttää myös naudanlihaa. Starboxin arkistoista löytyy Hertta Puumalaisen Herkuttelijat-ruokablogista hyvä kasvisruokavaihtoehto: helppo tomaatti-kesäkurpitsapasta. Jälkiruuaksi käyvät Niin paljon, että riittää -blogin Maailman muhkeimmat mokkapalat, jotka ovat todella nimensä veroiset. Blogia pitää Anni M. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

