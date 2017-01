Uutinen

Etelä-Saimaa: Puumalan loppu on vielä kaukana, jos paikkakuntalasiin on uskominen Puumala päätyi kaatuvien kuntien listan kärkisijoille Suomen Kuvalehdessä. Väestörakenteeseen ja kuntien talouteen perustunut selvitys ennusti 57 kunnan häviävän lähivuosina. Etelä-Karjalasta listalla ovat Parikkala, Rautjärvi ja Savitaipale.Keltaiseksi rapatun kivikoulun seinässä lukee Puumalan yhtenäiskoulu. Se on 2 260 asukkaan kunnan ainoa opinahjo, yhdeksänluokkainen peruskoulu. Rahtorin kanslia on koulun yläkerrassa. Siellä sähköisen työpöydän takana seisoo Anni Riikka Leskinen. — Viidennellä ja kuudennella luokalla on 19 oppilasta, ensimmäisellä luokalla 10. Muiden luokkien oppilasmäärät ovat siltä väliltä, hän kertoo. Nyt luokat ovat sopivan kokoisia, mutta jos yläluokkien koko painuu alle kymmenen, alkaa se vaikeuttaa opetusjärjestelyjä muun muassa valinnaisaineiden osalta. — Nyt meillä on kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla voinut opiskella esimerkiksi valinnaista saksaa. Kouluikäisten ja sitä nuorempien aliedustus kunnan väestössä on yksi syy, miksi Puumala päätyi kaatuvien kuntien listalle. Rehtorin silmään Puumala vaikuttaa vakaalta. Kun kouluun haettiin kahta lehtoria eläkkeelle jääneiden tilalle, virkoihin oli suoranainen hakijavyöry. — Kumpaakin paikkaa haki noin 15 pätevää opettajaa. Pääsimme kuorimaan kermaa päältä. Uudet opettajat asettuivat vanhojen lailla asumaan Puumalaan. Sauli Rantalainen, Antti Asikainen ja Eerika Kasanen ovat yhdeksäsluokkalaisia. Noin puolet 15 ysiluokkalaisesta asuu kirkonkylässä, muut eri puolilla pitäjää. Kasaselle Puumala tarjoaa kaiken, mitä hän kaipaa. — Täällä on hyvät harrastusmahdollisuudet. Itse harrastan juoksua ja hiihtoa. Talvien vähälumisuus harmittaa hiihtäjää, mutta vauhti on ollut hyvä. Viime talvena hän voitti nuorten sarjan Finlandia-hiihdossa. — Urheilukentän juoksuradan kunta voisi kunnostaa. Mutta ei siellä taitaisi kovin moni minun lisäkseni juosta. Sauli Rantalaisen harrastus frisbeegolf vie hänet Mikkeliin. — Täällä on kyllä kaksi rataa, mutta toinen on pieni aloittelijoiden rata ja toinen, pitempi, on päästetty huonoon kuntoon. Mikkelissä on kaksi hyvää kisarataa ja aktiivista toimintaa. Asikainen on musiikkimiehiä. Hän käy viulutunneilla kansalaisopistossa Puumalassa, sähkökitaraa hän opiskelee Juvan kansalaisopistossa. Siellä ovat myös Mikkelin musiikkiopiston klassisen kitaran tunnit. Kevät on yseille viimeinen yhteinen. Puumalassa ei ole omaa lukiota eikä ammattikoulua, ja matkat lähimpiin toisen asteen kouluihin ovat pitkät. — On monelle perheelle kova paikka, kun 16-vuotias muuttaa vieraalle paikkakunnalle oppilasasuntolaan tai vuokra-asuntoon, sanoo 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sirpa Lasaroff. Mutta kesä ja kesätyöt kutsuvat nuoria kotiin. Puumalan 3 600 kesämökkiä ja lukematon määrä Saimaalla seilaavia venekuntia takaavat kesäansioita puumalalaisille nuorille. — Nuorista on enemmän pulaa kuin töistä, Sirpa Lasaroff sanoo. Kunta on ostanut sataman palvelut 4H-yhdistykseltä. Lasaroff on siten työllistänyt 12—15 nuorta. Jopa 14-vuotiaat saavat työpaikan satamassa. Kaupat ja baarit ottavat kesällä palvelukseensa joukoittain nuoria. Muuttoliike on vilkasta molempiin suuntiin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Puumalasta muutti muualle 65 henkeä ja kuntaan muutti 57 henkeä vuonna 2016. Kunnan asukkaista 32 kuoli viime vuonna. Uusia syntyi vain neljä. Anni Riikka Leskisen pelko koulun kutistumisesta liian pieneksi näyttäisi tilastojen valossa vääjäämättömältä jo ennen kuin hän itse on eläkeiässä. Leskinen näkee siitä huolimatta oman tulevaisuutensa synnyinkunnassaan Puumalassa. — Talo, jossa asun, on ollut suvussamme 1700-luvulta lähtien. Toivon, että lähden sieltä vasta jalat edellä. Perheellä on asunto myös Mikkelissä. — Ehkä kuitenkin muutan aikanaan sinne, jos olen liian raihnainen asumaan omakotitalossa. Sirpa Lasaroffillakin on suunnitelmia eläkevuosille. Jos talo menisi kaupaksi, Lasaroffit hankkisivat Puumalasta rivitaloasunnon. — Mahdollista olisi myös muuttaa vanhaan kotitalooni ja jatkaa eläkepäivinä äitini toistaiseksi pyörittämää maatilamatkailua, Lasaroff pohtii. Muuttoliike on kääntynyt Puumalalle voitolliseksi, kunnanjohtaja Matias Hildén sanoo. Sitä paitsi kunnan talous on hyvässä kunnossa ja veroja kertyy. — Jos me jonnekin kaadumme, niin jonkun köyhemmän selkään. Puumalasta enemmän sunnuntain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

