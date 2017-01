Uutinen

Etelä-Saimaa: Porin Karhut haki pisteet Lappeenrannasta, NST:n tilanne synkkeni entisestään NST Lappeenranta koki sunnuntaina katkeran tappion miesten salibandydivarissa. Porin Karhut voitti Lappeenrannan urheilutalolla pelatun kamppailun 7—3 ja sysäsi NST:n yhä kauemmas pudotuspelisijoista.— Nyt ei jäänyt edes siitä kiinni, että esitys olisi ollut hengetön. Karhut oli tänään hyvä ja ansaitsi voittonsa. Pallollinen pelaamisemme oli varsinkin päätöserässä huolimatonta, sanoi NST:n päävalmentaja Perttu Kytöhonka.NST on sarjassa toiseksi viimeisenä, kun jäljellä on enää viisi ottelua. Kahdeksantena majailevaan Josbaan on matkaa viisi pistettä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/22/Porin%20Karhut%20haki%20pisteet%20Lappeenrannasta%2C%20NST%3An%20tilanne%20synkkeni%20entisest%C3%A4%C3%A4n/2017121813888/4