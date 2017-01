Uutinen

Etelä-Saimaa: Maakunta-sote veisi koulukuraattorit kuntien palkkalistoille ja muuttaisi Etelä-Karjalan nykyistä käytäntöä Koulukuraattori Mia Ikonen on 600 peruskoululaisen kuraattori. Valtaosa oppilaista on Lauritsalan koulun 6.—9.-luokkalaisia, minkä lisäksi hän kuratoi neljällä Lappeenrannan pikkukoululla. — Esimieheni Eksotessa on määrännyt minulle koulut. Olen itse sitten neuvotellut pikkukoulujen kanssa, miten käyn niillä. Lauritsalan koulun rehtori Jukka Mielikäinen näkee tärkeänä, että kuraattori, terveydenhoitaja ja koulupsykologi ovat lähellä, osa pysyvää henkilöstöä. Palkan maksaja on toissijainen. — Pikkukoulut ovat meille haasteellinen pala. Molempia kuraattoreja tarvittaisiin täällä joka päivä. Opettajien ammattijärjestö (OAJ), sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattiliitto Talentia ja Kuraattoriliitto kuuluivat järjestöihin, jotka syksyn aikana vetosivat hallitukseen kuraattorien ja koulupsykologien irrottamiseksi suunnitellusta maakuntahallinnosta. — Suurin huoli oli, että maakunnan isot säästöt iskisivät helposti juuri meihin ja veisivät meidät pois kouluilta sote-keskuksiin, Ikonen tulkitsee vetoomusten syitä. Häntä huolettaa myös, tulisiko palvelujen valinnanvapaus, jota sote-uudistuksessa rummutetaan, ulottumaan myös oppilashuoltoon. Hallitus muuttikin alkuperäistä esitystään. Nyt maakuntauudistus merkitsisi kuraattorien ja psykologien kohdalla paluuta vanhaan käytäntöön, aikaan ennen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä (Eksote). Eksote on vastannut maakunnan koulujen oppilashuollosta käytännössä perustamisestaan alkaen. Terveydenhoitajien ohella kuraattorit ja psykologit siirtyivät tuolloin kunnista Eksoten työntekijöiksi. — Lappeenranta ja Imatra pitivät nykyistä mallia erittäin hyvänä, kun maakunnallinen oppilashuollon ohjausryhmä joulun alla kokoontui. Pikkukunnat miltei kaikki olivat samaa mieltä, palvelupäällikkö Kirsi Leinonen Eksotesta kertoo. Leinonen vastaa Eksoten lasten ja nuorten ehkäisevistä palveluista. Hänen mukaansa sote-palvelujen ja koulujen välistä yhteistyötä on maakunnassa harjoiteltu hyvässä hengessä. — Olemme ottaneet hyviä askelia eteenpäin perhepalvelujen ja opetuspalvelujen yhteisellä työsaralla. Yhteistyö on tuottanut tulosta. Oppilashuollon asema maakunta-sotessa nousi esiin, kun sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.) äskettäin vieraili Etelä-Karjalassa. — Hänelle esitettiin monelta suunnalta toive, että tämä toimintamalli voisi meillä jatkua, Leinonen kertoo. Aiheesta enemmän sunnuntain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/22/Maakunta-sote%20veisi%20koulukuraattorit%20kuntien%20palkkalistoille%20ja%20muuttaisi%20Etel%C3%A4-Karjalan%20nykyist%C3%A4%20k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%A4/2017121808428/4