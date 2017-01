Kuva: Kai Skyttä

Päällepäin sitä ei arvaisi.

Anu Tähtisen kotona on selkeää ja kaunista. Olohuoneen hyllyillä ei patsastele kansallispukuisia nukkeja, eikä makuuhuoneen seinillä afrikkalaisia soturinaamioita.

Ensimmäiset merkit hänen intohimostaan löytää vasta syvemmältä. Esimerkiksi laatikoiden perukoilta — ja niitähän ei kukaan itseään kunnioittava vieras tutki.

Mutta jos tutkisi, niistä löytäisi keskimääräistä suuremman kasan jääkaappimagneetteja. Joskus tulevaisuudessa ne päätyvät esille jääkaapin oveen. Ehkä, Tähtinen sanoo.

Talosta löytyy toinenkin vihje: huone, jonka seinä on pelkkää suurta maailmankarttaa.

Ja jos Tähtinen joskus päättää merkitä neuloilla kaikki ne paikat joissa on käynyt, hänen pitää hankkia neuloja kasapäin. Pelkkien maiden merkkaamiseen niitä menisi toistaiseksi 87 kappaletta: Slovakiasta Senegaliin, Keniasta Kuubaan ja Myanmarista Malediiveille.

Tuoreimmat neulat puhkoisivat Arabiemiraatit ja Omanin. Niistä hän palasi uudenvuodenpäivänä.

Tähtisestä on tullut maabongari.

— Aiemmin ajattelin, että haluan saada sata maata täyteen ennen kuin täytän 50 vuotta. Mutta nälkä kasvaa syödessä. Pyöreisiin on vielä kahdeksan vuotta, joten luku saattaa täyttyä jo aiemmin, hän sanoo.

Nyt hänen mielessään on alkanut siinnellä vähän suurempi luku. Jospa yrittäisi käydä maailman kaikissa maissa? Mutta kaikkien maiden joukossa on muutamia sen verran vaarallisia, että ajatus paitsi kiehtoo myös hirvittää.

— Taidan liittää nykyään samanlaisia tavoitteita matkailuun kuin aiemmin urheiluun, Tähtinen miettii.





Lue lisää sunnuntain Etelä-Saimaasta.