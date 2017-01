Uutinen

Etelä-Saimaa: Lotossa ei täysosumia — ensi lauantaina jaossa 3,6 miljoonaa euroa Lotossa ei löytynyt täysosumia lauantain arvonnassa. Paras tulos oli 6+1, jolla voittaa runsaat 221 000 euroa. Loton oikea rivi tämän viikon kierroksella on 9, 13, 28, 32, 35, 37, 40 ja lisänumero on 21. Tuplausnumeroksi arvottiin numero 39. Jokerissa oikea rivi on 1521575 ja paras tulos viisi oikein, jolla voittaa 500 euroa tai tuplattuna tuhat euroa. Koska Lotossa ei löytynyt täysosumia, kasvoi ensi viikon potti 3,6 miljoonaan euroon. Lomatonnin tuhannen euron päävoittoje meni jakoon 24 kappaletta. Lomatonnissa voittorivi on Pariisi 76. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/22/Lotossa%20ei%20t%C3%A4ysosumia%20%E2%80%94%20ensi%20lauantaina%20jaossa%203%2C6%20miljoonaa%20euroa/2017521812442/4