Uutinen

Etelä-Saimaa: Latua on vähän, mutta napakelkkakyytiä sentään saa Hyvää hiihtolatua on Lappeenrannassa tällä hetkellä vain Kisapuistossa. Kunnossa on pystytty lumettamalla pitämään vähän yli puolet Kisapuiston normaalista lenkistä, 3,1 kilometriä. Ahvenlammen ja Joutsenon keskusurheilukentän ladut ovat kuntoluokassa välttävä. Lentokentän ladulle on pystytty ajamaan vain pohja. — Onneksi luistelujäät on saatu pidettyä. Kolme kertaa nekin on jouduttu jo tekemään, viikonloppuna vuorossa ollut kunnossapitotyönjohtaja Tommi Nakari toteaa. Nakari vakuutti Kisapuiston ladun kestävän kulutusta. Sinne ajetaan tekojääradalta jäähilettä aina kun sitä liikenee. Lumen puutteessa moni suuntaa jäälle. Kaupunginlahdelle väkeä virtasi tänään jalkapatikassa ja potkurein. Suurin hitti oli heti rannan tuntumassa: Lappeenrannan pursiseuran talkooporukka rakensi lahdelle viime viikolla kaksi napakelkkaa, joille riitti käyttäjiä jonoksi asti. — Kun omat lapset olivat pieniä 30 vuotta sitten, ei mitään tällaista ollut. Nyt täällä on kaikkea, ihasteli lapsenlapselle vauhtia napakelkassa antanut Salme Joukanen. Kelkkakyyti kelpasi hyvin myös turisteille. — Ei olla tällaista koskaan nähty. Tosi hauskaa, läähättivät Andrei Kraevskii, Viacheslav Bebenin ja Elena Burlutskaya kyytien jälkeen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/22/Latua%20on%20v%C3%A4h%C3%A4n%2C%20mutta%20napakelkkakyyti%C3%A4%20sent%C3%A4%C3%A4n%20saa%20/2017121813396/4