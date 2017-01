Uutinen

Etelä-Saimaa: Kimmo Tiilikainen: Sipilän kanssa Helsinkiin siirtymisestä ryhdyttiin keskustelemaan viime syksynä Ruokolahtelaisministeri Kimmo Tiilikaisen siirtyminen kuntavaaliehdokkaaksi Helsinkiin on kuukausien pohdinnan tulos. Keskustelun käynnistäjiin kuului myös keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä.— Hänen kanssaan ryhdyttiin viime syksynä pohtimaan, että olisiko minun mahdollista tehdä tällainen liike, Tiilikainen kertoo.Nyt ratkaisu on tehty. Henkikirjansa Tiilikainen sanoo siirtävänsä Helsinkiin helmikuun aikana.Lähtö Ruokolahden kunnallispolitiikasta käy Tiilikaisen mukaan tässä saumassa luontevasti.— On tehty isoja päätöksiä kuitenkin siten, että kuntatalous on kunnossa. Asiat jäävät hyviin kantimiin.Tiilikaisen mukaan ei sinänsä ole satavarmaa, onko hän seuraavissa eduskuntavaaleissa ehdolla. Todennäköisesti kuitenkin on, ja keskustan Helsingin piirin ehdokkaana.— Vaalikausi on vasta puolivälissä. Tällä hetkellä en näe mitään syytä sille, etten olisi ehdolla, Tiilikainen sanoo.Tämä asetelma avaa puolueen Karjalan piirissä tilaa uusille nousijoille.— Tulppa poistuu. Vauhtia vaan päälle ne, jotka ehdokkaiksi aikovat. Se on pitkä tie ja työ, Tiilikainen toteaa.Ruokolahden Äitsaaren kotipaikkansa Tiilikainen sanoo säilyttävänsä, vaikka vapaa-ajat siellä käynneille ovat varsinkin ministeriaikana kuihtuneet vähiin.— Eiköhän sitä ensi kesän Äitsaari-kierroksella olla mukana niin kuin ennenkin, Tiilikainen suunnittelee. Lue koko uutinen:

