Uutinen

Etelä-Saimaa: Junaliikenteessä viivästyksiä sunnuntaina koko maassa — laaja tietotekniikkavika syynä Junaliikenteessä on sunnuntaina viivästyksiä koko maassa. Viivästysten syynä on laaja tietotekniikkavika Liikenneviraston järjestelmässä. Vika on keskeyttänyt useiden kaukoliikenteen junien matkanteon sekä lähijunien kulkemisen. VR pyytää matkustajia varautumaan muutoksiin sekä myöhästymisiin junaliikenteessä sunnuntaipäivän aikana. Liikennevirastolla ei ole antaa arviota vian kestosta. Lue koko uutinen:

