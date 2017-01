Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kylpylän laajennusosan työt käynnistetään keväällä Imatran kylpylällä alkaa keväällä uuden allasosaston rakennustyöt. Allasosastojen laajennus on määrä aloittaa toukokuussa. Uusi allasosasto sijoittuu ulkoaltaan viereen ja kiinnittyy nykyiseen Taikametsään. Parhaillaan käynnissä on rakennuksen suunnitteluvaihe. Urakat kilpailutetaan huhtikuussa, työt pyritään käynnistämään toukokuussa. Rakennuttaja Ari Lattu Imatran YH-rakennuttajalta myöntää aikataulun olevan haasteellisen. Valmista uuden allasosaston on määrä olla kesän korvalla vuonna 2018. Kokoa uudelle allaslaajennukselle tulee noin 800 neliötä ja se liittyy Taikametsän yhteyteen. Suunnitelman mukaan uusia altaita tulee noin 500 neliötä, joista osa sijoittuu ulos. Tiloihin tulee myös vesiliukumäki, jonka lähtöpiste on piirretty yhdeksän metrin korkeuteen. Hankkeen kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Uuden allasosaston rakennuttaa Imatran kaupungin omistama Imatran seudun yritystilat. Kiinteistöä hallinnoimaan perustetaan Yritystilayhtiön omistama Imatran allas Oy, joka toimii vuokranantajana allasosastolle. Vuokralaisena toimii Imatran kylpylää operoiva Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiö. Vuokra-aika on 15 vuotta, vuokralla on määrä kattaa rakentamiskulut. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/22/Imatran%20kylpyl%C3%A4n%20laajennusosan%20ty%C3%B6t%20k%C3%A4ynnistet%C3%A4%C3%A4n%20kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/2017521812459/4