Etelä-Saimaa: Pesä Ysit on naispesiksen periferiassa – kolmen tunnin bussimatkan päässä on enää Jyväskylän Kirittäret Pesä Ysit on ajautunut erikoisen ongelman eteen. Imatran monitoimihallin ansiosta pesäpallon talviharjoitteluolosuhteet ovat olleet Etelä-Karjalassa kunnossa jo usean vuoden ajan, mutta nyt lappeenrantalaisilla on pulaa saman sarjatason hallipelivastustajista. Vihdin Pallon ja Viinijärven Urheilijoiden luovuttua viime kauden jälkeen naisten superpesispaikoistaan, kolmen tunnin bussimatkan ja 250 kilometrin sisältä löytyy enää Jyväskylän Kirittäret. Muut joukkueet ovat Länsi-Suomessa, Oulun seudulla ja Kajaanissa. — Meillä olisi aikoja ja huippuolosuhteet, mutta eihän kukaan lähde tänne ja maksa siitä muutamaa tonnia. Länsisuomalaisilla on jokaisella omat hallit. He voivat pelata siellä keskenään sadan kilometrin sisällä, Pesä Ysien pelinjohtaja Ville Lantta sanoo. Talven hallipelikautensa Ysit avaa sunnuntaina Hipposhallissa Jyväskylässä. Mittari on heti parhaasta päästä, sillä vastustajaksi asettuu Kirittäret. Jyväskyläläisten mitaliputki on ollut katkeamaton vuodesta 2001 lähtien, ja viime syksynä Kirittäret palasi mestariksi viiden vuoden tauon jälkeen. — Kun pelaamme heti kovimpia mahdollisia vastaan, niin tiedämme missä mennään, Lantta toteaa. Kirittäret pelaa myös samassa pesäpallon halli-SM-alkulohkossa Ysien kanssa. Imatran alkulohko on vuorossa vasta maaliskuun alussa, kun muut joukkueet Porissa pelattavaan SM-lopputurnaukseen ratkotaan jo melkein kuukautta aiemmin Oulussa, Tampereella ja Seinäjoella pelattavissa alkulohkoissa. — Jos pääsemme SM-lopputurnaukseen, niin pelaamme siellä, jos emme, sitten harjoittelemme, Lantta linjaa.

