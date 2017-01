Uutinen

Etelä-Saimaa: Pässiniemen koulukeskus lähtisi Imatralla puhtaalta pöydältä — yksityinen maanomistaja on valmis kauppoihin Keskimmäinen Imatran tulevista kolmesta koulukeskuksesta on menossa Pässiniemeen. Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikkään mukaan lähtökohdaksi Pässiniemessä on pohdittu puhdasta pöytää. Se tarkoittaa uuden ajanmukaisen koulu- ja monitoimitalokokonaisuuden rakentamista juuresta lähtien koulukeskuskorttelin pohjoispäässä oleva Mansikkalan vanha koulu pois purkamalla. Toinen vahva vaihtoehto kolmannen koulukeskuksen paikaksi kaupunkisuunnittelijoiden vertailuissa on ollut Tainionkosken koulumäki, joka on kuitenkin jäänyt finaalissa kakkoseksi. — Tainionkoskella on vanha suojeltu kivikoulu. Sille alueelle uusia toimintoja olisi hankalampaa ryhtyä sijoittamaan, Äikäs näkee. Pässiniemen koulukeskuksen korttelialueella kaupungin omistuksesta uupuu vain Tainionkoskentien ja Ruokosuonkadun kulmauksessa oleva tontti, jonka omistaa Arja Kiiskinen. Tontilla on kiinteistö, missä toimii Iloa Elämään-yhdistyksen hyväntekeväisyyskirpputori. Itse Kiiskinen asuu samassa 1950-luvulla valmistuneessa rakennuksessa. Kiiskinen on tarjotellut tonttiaan kaupungille, mutta toistaiseksi kiinnostusta kauppoihin ei ole ilmennyt. Jatkossa tilanne voi olla toinen, jos puhtaan pöydän koulukeskuskorttelissa pitäydytään. Kiiskinen on valmis keskustelemaan maan myynnistä nopeallakin aikataululla, jotta uusien tilojen hakuun jää aikaa. Imatran kaupunkikehittämislautakunta panee kolmatta koulukeskusta kartalle kokouksessaan 24. tammikuuta. Lue koko uutinen:

