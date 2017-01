Uutinen

Etelä-Saimaa: Korutaiteen läänintaiteilija Heli Kauhanen nostaa osaamisen näkyviin Suomen ensimmäinen korutaiteen läänintaiteilija Heli Kauhanen tunnetaan erityisesti hopea- ja titaanikoruistaan. — Tykkään hopeasta. Se on nöyrä ja pehmeä materiaali. Toisaalta tykkään titaanista. Se on kova ja itsepintainen materiaali. Titaanin kanssa saa venyttää välillä itsensä äärimmilleen. Kauhanen aloittaa helmikuussa korutaiteen läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa. Päätoimialueena ovat Häme ja Kaakkois-Suomi, joissa Kauhasen mukaan on vahvaa koruosaamista. Lahden muotoiluinstituutissa ja Saimaan ammattikorkeakoulussa on vahva opetusperinne, ja toisen asteen koulutusta saa muun muassa Kouvolassa. — Toki ympäri Suomea löytyy taitavia tekijöitä, Kauhanen sanoo. Läänintaiteilijan tehtäväkuvan Kauhanen sopii yhteistyössä työnantajan kanssa, mutta omalla toivelistalla on muutamia tärkeiksi katsottuja asioita. Alan koulutusta ei saa ajaa alas, ja perinteinen käsityöosaaminen on pidettävä kunniassa. — Tietokoneilla suunnittelu lisääntyy, mutta en uskon, että käsityölle ja taiteelliselle ilmaisulle on tarvetta jatkossakin. Moni haluaa viestiä ja korostaa persoonaansa koruilla. Voiko halpatuonnilla korvata tätä? En usko. Kauhanen peräänkuuluttaa myös kansainvälistymisoppeja. Suomalaiset tekevät kansainvälisesti kestävää korutaidetta, mutta se pitää osata viedä myös ulkomaille. — Pelikenttä on erilainen kotimaassa kuin ulkomailla. Eri kulttuureissa on erilaiset toimintatavat, ja sopimustekniikkakin vaihtelee. Korutaiteen asemaa pitää parantaa myös Suomessa: — Tavoitteeni on tuoda esiin kaikki se valtava potentiaali ja tietotaito, mitä meillä Suomessa tällä alalla on. Lue koko uutinen:

