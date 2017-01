Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan Mutterissa pyörii yrityskylä menestyksellä Oppiminen työtä tekemällä voi olla hauskaa. UPM:n Kaukaan Mutteriin rakennettu yrityskylä on siitä esimerkki. Entisessä toimistotilassa on parikymmentä firmaa eri toimialoilta sekä kaupungintalo. Ei oikeasti vaan pienoiskokoon rakennettuina. Yrityksissä ja kaupungintalolla työskentelee peruskoulun kuudesluokkalaisia erilaisissa tehtävissä, joita firmoissa ja julkishallinnossa tarvitaan. — Paras palaute oppilailta on ollut, että olisipa Lintsillä yhtä hauskaa kuin yrityskylässä, Lappeenrannan yrityskylän aluekoordinaattori Saara Hautala kertoo. Mutterin yrityskylän rakennutti Taloudellinen tiedotustoimisto. Se hankki myös yhteistyökumppaneiksi kylään sijoittuneet yritykset. Yrityskylä avattiin marraskuussa 2015 ja se toimii kevätlukukauden 2018 loppuun. Tähän mennessä yrityskylässä on käynyt työntekoa oppimassa 7 000 oppilasta Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen kouluista. Työrupeama kestää yhden koulupäivän. Sitä edeltää teoriaosuus, joka käydään läpi oppitunneilla. Oppilaiden työtehtävät yrityskylässä jaetaan omien toiveiden, oppilaiden tekemän cv:n ja rehtorin tai opettajan tekemän työpaikkahaastattelun perusteella. Perjantaina yrityskylää pyöritti kuutisenkymmentä kuudesluokkalaista Taipalsaaren kirkonkylän koulusta ja Lappeenrannan Pontuksen koulun Kanavansuun ja Mustolan toimipisteistä. Luokanopettaja Kari Hirvonen kertoi, että etukäteen oppilaita kiinnosti muun muassa, paljonko mistäkin työstä maksetaan palkkaa. Hirvosella on yrityskyläkokemusta myös Tampereelta, mistä hän muutti Lappeenrantaan. — Mielestäni yrityskylä on lapsille loistava tapa tutustua työelämän ammatteihin. Aluekoordinaattori Hautala kertoikin, että työn alla on myös yrityskylä yläluokkalaisille. Siellä keskitytään jo sitten globaaliin bisnekseen ja tuloksentekoon ja kilpaillaan markkinoista. — Pilotointivaihe alkaa toivon mukaan toukokuussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/21/Kaukaan%20Mutterissa%20py%C3%B6rii%20yrityskyl%C3%A4%20menestyksell%C3%A4/2017121807796/4