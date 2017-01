Uutinen

Etelä-Saimaa: Jussi Markkanen jatkaa SaiPan maalilla Ässät-ottelussa, hyökkäysketjuissa pieniä viilauksia SaiPa lähtee viikonlopun toiseen otteluunsa Porin Ässiä vastaan varsin vähäisillä ketjumuutoksilla.Ainoat muutokset koskevat kahta alempaa hyökkäysketjua, joissa Valtteri Virkkunen ottaa Tomi Leivon paikan Ville Kohon johtaman kolmosketjun laidasta. Leivo on sivussa kokoonpanosta.Nelosketjuun Saku Salmisen ja Ville Vainikaisen rinnalle nousee Joona Jääskeläinen.SaiPan maalivahtina jatkaa Jussi Markkanen.Lappeenrantalaisia isännöivä Ässät on jääkiekkoliigassa viidentenä. SaiPa on sijalla 14. Ottelu Porin jäähallissa alkaa kello 17. Lue koko uutinen:

