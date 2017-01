Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran uusi teatteritalo ihastutti — täytyypä tulla toistekin, todettiin Intiimin tunnelman tarjoava. Juuri sellainen, kuin kiinnostavasti kutsuvan teatterin tulee ollakin.Tällaisia arvioita kuului Imatran uuden teatteritalon tutustumiskierroksille lauantaina osallistuneelta yleisöltä. Taloksi käytiin kiitellen.— Kouluarvosana on hyvin lähellä kymppiä, ysi nyt vähintäänkin, Merja Valtonen ja Jouko Partanen mittasivat kohdaltaan avointen ovien esittelypäivän antia.Valtonen ja Partanen vakuuttivat tulevansa toistekin. Uuden teatterin katsomoon hankkiutumisen he katsovat olevan imatralaisille kunnia-asian.Näyttelijälle uuden teatterin kynnys on Ulla-Maija Järnstedtin mielestä ollut matala.— Vanhan teatterin hyvä henki on muuttanut mukana. Samoin teatterin kummitus: olen jo tavannut hänet täällä uudessakin, Järnstedt paljasti.Lauantaina Järnstedt oli passissa ovensuussa, missä ihmiset saivat kuvauttaa itsensä näyttelijän kanssa. Moni kävi poseeraamassa.Ämpäreitä talo ei jakanut, mutta kahvin päälle syötävää kyllä. Teatteri ei ollut vain sirkushuvia, kun Pekka Rädyn pitkä käsi ojenteli ihmisille tuoretta leipää.Tulevia ensi-iltoja ajatellen avointen ovien päivän yleisöryntäys oli lupaava. Henry Villasen hoitelema ovilaskuri kertoi 1001 kävijästä. Lue koko uutinen:

