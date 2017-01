Uutinen

Etelä-Saimaa: Hyväristönmäen maanomistajat eivät myy maitaan vapaaehtoisesti puhdistamoa varten, kaupunki hakee lunastusmenettelyä Lappeenrannan Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon alueen maanomistajat eivät suostu myymään vapaaehtoisin kaupoin maitaan kaupungille. Kaupunki on päättänyt hakea maiden lunastuslupaa ympäristöministeriöltä. — Lunastuslupahakemuksen valmistelu on nyt käynnissä, selvittää kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen. Kyse on 22 hehtaarin alueesta, jolla on seitsemän tilaa. Maanomistajien joukossa on niitä, jotka ovat vastustaneet puhdistamon tuloa. Missä tahansa vaiheessa lunastusmenettelyä maanomistaja voi tehdä myös vapaaehtoiset kaupat. — Kaupunki taas voi keskeyttää lunastusmenettelyn, jos kävisi niin, että hanke kariutuu, huomauttaa Puurtinen. 22 hehtaarin lunastus on iso hankinta, mutta Puurtisen mukaan suhteessa pienehkö verrattuna jätevedenpuhdistamon arvioituihin 70 miljoonan euron kokonaiskustannuksiin. Jätevedenpuhdistamon siirtoviemäriä varten tarvitaan myös maata. Alueen asemakaavoitus on alkanut, mutta kaavaa viedään eteenpäin riskillä, koska ympäristöluvasta ja alueen osayleiskaavasta on valitettu eikä valituksia ole vielä ratkaistu. — Asemakaavatyön käynnistäminen tässä vaiheessa ei ole tavanomaista, mutta ei ole tavanomainen tämä hankekaan, arvioi kaupungin asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori. Asemakaava kiirehdittiin tavallaan etupainotteisesti vireille, koska prosessi valituksineen vie aikaa, ja puhdistamon pitäisi valmistua 2020-luvun alussa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

