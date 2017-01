Uutinen

Etelä-Saimaa: HS: Perussuomalaisten kannatus laski alle yhdeksän prosentin, SDP:n kannatus kasvussa Helsingin Sanomien gallupin mukaan perussuomalaisten kannatus on laskenut alle yhdeksän prosentin. Gallupin mukaan puoluetta äänestäisi 8,6 prosenttia äänestäjistä, jos vaalit pidettäisiin nyt.Puolueen kannatus on pudonnut joulukuun 2016 gallupista 1,3 prosenttiyksikköä. Perussuomalaisten kannatus oli alle yhdeksän prosenttia viimeksi vuoden 2010 keväällä. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa perussuomalaisia äänesti 17,6 prosenttia äänestäneistä.Helsingin Sanomien gallupin mukaan SDP:n kannatus on nyt 21,7 prosenttia. Joulukuun mittauksesta puolueen kannatus on kasvanut 0,9 prosenttiyksikköä.Keskustan kannatus putosi 0,9 prosenttiyksikköä 19,9 prosenttiin. Kokoomusta äänestäisi nyt 18,7 prosenttia vastanneista.Tutkimuksen mukaan vasemmistoliiton kannatus on kasvanut, ja puolue on käytännössä tasoissa perussuomalaisten kanssa. Helsingin Sanomien mukaan myös vihreiden kannatus on kasvussa. Helsingin Sanomat huomauttaa, että muutokset oppositiopuolueiden kannatuksessa mahtuvat tutkimuksen virhemarginaalin sisään.Mielipidemittaukseen haastateltiin vajaat 2 300 henkilöä joulukuun lopussa ja tammikuun alussa. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä. Gallupin teki Kantar TNS. Lue koko uutinen:

