Etelä-Saimaa: Ari Rädyn esikoisromaani on psykologinen trilleri Kotona keittiön pöydän ääressä on Ari Rädyn kirjoituspaikka. Aiemmin hän varasi aikaa oman tekstin tuottamiselle viikonloppuaamuista, kun vaimo ja pojat vielä nukkuivat. Nyt, kun esikoisromaani Syyskuun viimeinen on julkaistu, kirjoittaminen on ikään kuin muuttunut luvallisemmaksi. — Nyt kirjoitan kaiken sen kotihässäkän keskellä, Räty kertoo. Räty on tuottanut tekstiä vähän yli kymmenvuotiaasta pojannaperosta asti, ensin käsin vihkoihin ja ruutupapereihin. Vanhemmat lahjoittivat rippilahjaksi Triumph-merkkisen kirjoituskoneen tunnustuksena sinnikkäästä puurtamisesta. — Niin kauan olen opetellut kirjoittamista, Räty sanoo. Hän tunnustaa jo tuolloin haaveilleensa kirjan julkaisemisesta. Piti kuitenkin elää keski-iän kynnykselle ennen kuin hän alkoi uskoa, että saattaisi saada romaanin ainekset kokoon. — Teloin polveni ja olin pari viikkoa sairauslomalla. Sinä aikana työstin käsikirjoitusta. Lähetin sen kaikille kustantajille, jotka ottavat vastaan sähköisiä tiedostoja. Kahden kiinnostuneen kustantajan kilpailussa voitti se, joka saapui solmimaan kustannussopimusta Lappeenrantaan. Räty lähtee liikkeelle ihmisistä. Tarina rakentuu heidän varaansa. — Ihmiset ovat ainoita todellisia asioita. Monet trillerit ovat aika paperinmakuisia keskittyessään pääasiassa juonenkuljetukseen, Räty arvioi. Jokaisessa Rädyn henkilöhahmossa on välähdys todellisuudesta ja menneisyydestä. Päähenkilö Syyskuussa voi nähdä samoja piirteitä kuin Rädyn kavereissa, joita hän on katsonut kunnioittaen. — Taina-niminen nainen on kollaasi lukemattomista tytöistä ja naisista, joita olen pitänyt mielenkiintoisina ja viehättävinä. Romaanin tapahtumapaikkakunta sijaitsee meren äärellä. Paikkakunta on Rädyn mielikuvituksen tuotetta, mutta siinä on yhtymiä Nummelaan, Hankoon, Lappeenrantaan ja Imatralle. Räty on syntynyt Helsingissä, kirjoittanut ylioppilaaksi Joutsenossa ja asuu nyt Lappeenrannassa. Paikallista puheenpartta hän ei koe itselleen luontevaksi, joten sitä ei tullut kirjaankaan. Kustantaja Tammi määrittelee Syyskuun viimeisen psykologiseksi trilleriksi. Lukeminen jäi Rädyltä vuosia sitten, mutta teininä hän kahlasi Hemingwayta ja Günter Grassia ja vaikuttui Sam Peckinpahin elokuvista. Jotakin niiden sielunmaisemista ja tunnelmista on siirtynyt kirjaan. Ennen kustannustoimittajaa kukaan ei ollut lukenut hänen tekstiään. Kustannustoimittajan lyijykynävihjeitä hän noudatti lähes yksi yhteen. Aineistoa jäi yli sen verran, että siitä on jo syntynyt uusi käsikirjoitus. Se on parhaillaan kustantajalla luettavana. Lue koko uutinen:

