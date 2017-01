Uutinen

Etelä-Saimaa: Allegroon tuli tekninen vika Venäjällä, matkustajat myöhästyvät neljä tuntia Pietarista Helsinkiin lähdössä ollut Allegro-juna on peruttu. Junan oli tarkoitus lähteä kohti Helsinkiä kello 10.30 Suomen aikaa. VR:n mukaan junan matkustajat ohjataan Allegroon 785, jonka on tarkoitus lähteä Pietarista Suomea kohti kello 14.30 Suomen aikaa. Helsingissä juna on noin kello 18, eli ensimmäisen junan matkustajat ovat perillä noin neljä tuntia aikataulusta myöhässä. Vainikkalaan jälkimmäinen juna saapuu kello 15.57 ja Kouvolaan kello 16.43. Venäläinen uutissivusto Fontanka kertoo, että junaan tuli vika jo menomatkalla kohti Pietaria. Sivuston mukaan junaan tuli vika Kanneljärvellä Viipurin ja Pietarin välillä lauantaiaamuna. Junan oli tarkoitus saapua Pietariin kello 9.47 Suomen aikaa. Lue koko uutinen:

