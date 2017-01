Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusi Suomen malli toisi vakautta, Kaukopään paperilaisten uusi pääluottamusmies Arto Hulkko uskoo Viime vuosien talousmaaotteluissa Ruotsi on ollut Suomea vahvempi. Naapurissa vienti on vetänyt paremmin. Peliä ei ole kuitenkaan menetetty, Paperiliiton suurimman osaston pääluottamusmiehenä Imatran Kaukopäässä työt vuodenvaihteessa aloittanut Arto Hulkko uskoo. Hulkon toive on, että palkkaratkaisuissa uusi Suomen malli saataisiin sovellukseen nopeasti. Silloin Ruotsia voitaisiin ryhtyä kirimään kiinni. Hulkko tulkitsee vientiteollisuusvetoiseksi suunnitellun Suomen mallin olevan melko suoran kopion Ruotsin teollisuussopimuksesta. — Jos idea on toiminut hyvin Ruotsissa, niin miksi sitä ei kannattaisi kokeilla myös Suomessa. Saataisiin kansantalouteen vakautta ja ennustettavuutta, Hulkko pohtii. Hulkon mukaan Stora Ensolla menee Imatralla hyvin. On saatu isoja kehittämisinvestointeja. Tilauksessa on, että keväällä kuultaisiin ehkä seuraavasta, Hulkko sanoo. Lue koko uutinen:

