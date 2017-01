Uutinen

Etelä-Saimaa: Tyhjentynyt päiväkoti hyötykäyttöön Lappeenrannan Rakuunamäellä, omistaja kaavailee tilalle neljää asuntoa Lappeenrannan Rakuunamäen tyhjentyneen päiväkodin tilat ovat muuttumassa neljäksi asunnoksi. Entisen toimiupseerikerhon talon omistaja, ES Kiinteistöbond, on tehnyt asiasta poikkeamishakemuksen kaupungille. Talon toisessa päässä toimi vähän aikaa sitten päiväkoti Omenapuu. ES Kiinteistöbondin toimitusjohtaja Viljo Juntunen kertoo, että päiväkodilta vapautuneisiin, lähes 240 neliön tiloihin tehdään neljä asuntoa omilla pihoilla. Talon 390 neliön suuruinen toimistopuoli pysyy ennallaan; samoin yläkerta, jossa on toimistotiloja ja kaksi yksiötä. Talo on suojelukohde, joten Juntunen on neuvotellut muutoksista Museoviraston kanssa. Jos asia etenee parhain päin, asunnot valmistuvat touko-kesäkuussa, ja kesällä tehdään pihatyöt. Ratsumestarinkatu 10:ssä sijaitseva talo valmistui vuonna 1912. Se on 1960-luvulta lähtien tunnettu aliupseerikerhona ja myöhemmin toimiupseerikerhona. Lue koko uutinen:

