Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuntemattoman sotilaan rykmentissä taistellut sotaveteraani Leo Nuotio: Arvostus on noussut Imatralainen Leo Nuotio, 93, selvisi jatkosodasta vammoitta useista täpäristä tilanteista huolimatta. Tuuria oli matkassa myös Lapin sodassa, joka päättyi nuorukaisen osalta loukkaantumiseen. Nuotio osui miinaan, mutta vain sen sytytin räjähti. Itse miina jäi suutariksi. Vuosikymmeniä meni ilman suurempia terveysongelmia. Iän karttuessa vauhti on alkanut kuitenkin hiipua ja avun tarve kasvaa, varsinkin kun Nuotio asuu Maila-vaimonsa kanssa yhä isossa omakotitalossa, jossa tekemistä riittää. Onneksi apua on saatavilla, Leo Nuotio toteaa. Hän sai juuri kuulla, että kotiin tulevan veteraaniavun määrä kasvaa tänä vuonna. Aiemmin avun määrä oli viisi tuntia viikossa. Nyt se nousee 15 tuntiin viikossa. Eksoten osoittama veteraaniavustaja siivoaa, pesee pyykkiä ja auttaa muun muassa vaimoa ulkoilussa. — Aika hyvin ovat veteraanien asiat, Leo Nuotio sanoo. Aina näin ei ole ollut. Sota oli pitkään arka aihe Suomessa, mikä heijastui suhtautumiseen veteraaneihinkin. Nyt veteraaneja arvostetaan kuitenkin aidosti, mistä Nuotiokin on mielissään. Lue koko uutinen:

